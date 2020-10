Serie A, tegola nella corsa scudetto | Infortunio shock: out tre mesi

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini, che è costretto a rinunciare a uno dei suoi difensori il giorno dopo la chiusura del calciomercato.

Mattia Caldara si ferma: il difensore ha subito una lesione al tendine rotuleo sinistro e resterà fermo per almeno due o tre mesi. Il suo ritorno è previsto, quindi, per l’inizio del 2021, nel pieno della sessione invernale di mercato, quella di riparazione. Il difensore dell’Atalanta deciderà domani dove operarsi e soprattutto quando.

Continua così il periodo negativo per Caldara, che dopo essersi messo alle spalle il suo primo anno al Milan, falcidiato da numerosi infortuni, sembrava essere uscito da un calvario che durava da troppo tempo. Purtroppo per lui, adesso, un altro stop, per fortuna non eccessivamente lungo.

