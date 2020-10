La partenza in prestito di De Sciglio al Lione può aprire la strada alla Juventus per l’assalto ad Aouar nelle prossime finestre di mercato

Dopo Rugani anche Mattia De Sciglio lascia temporaneamente la Juventus. C’è l’accordo tra il club bianconero e il Lione per il passaggio in prestito secco del duttile terzino ex Milan alla corte di Garcia.

Juventus, De Sciglio ‘acconto’ per il colpo Aouar

Niente da fare invece per la Juventus per Houssem Aouar, da tempo sulla lista degli acquisti del CFO Paratici. Il talento francese è destinato a restare all’Olympique almeno fino a gennaio, nonostante l’interesse concreto anche delle big inglesi e in particolare dell’Arsenal. Il trasferimento praticamente a costo zero di De Sciglio al Lione può essere una sorta di ‘acconto’ per Aouar, con la Juventus che potrebbe avere una corsia preferenziale nelle prossime finestre di mercato sulle altre concorrenti per il cartellino del giovane centrocampista.

Il Lione però difficilmente farà sconti alla ‘Vecchia Signora’ così come alle altre big: per trattare l’acquisto di Aouar serviranno sempre almeno 50 milioni di euro. Prezzo comunque destinato a lievitare se il giocatore dovesse continuare ad incantare con la maglia dell’Olympique.

