Continua a preoccupare la vicenda Chris Smalling in casa Roma: dopo aver raggiunto l’accordo con il Manchester United si apre il giallo sul contratto

Si è chiusa alle ore 20 la finestra dei trasferimenti per i campionati italiani. Negli ultimi minuti prima della chiusura del calciomercato, la Roma ha trovato l’accordo con il Manchester United per il trasferimento di Chris Smalling nella capitale. Alle ore 20 però, mancherebbe in Lega un documento ad ufficializzare l’effettivo passaggio del calciatore in giallorosso. Questo naturalmente porterebbe a far sfumare la trattativa, con il difensore inglese che per un errore burocratico che potrebbe dire addio al ritorno nella capitale. Seguiranno aggiornamenti su come si risolverà il caso, nel frattempo l’entourage del giocatore sarebbe fiducioso che tutto sarebbe stato fatto nei tempi giusti.

