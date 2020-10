Calciomercato, retroscena Raiola | Offerto alla Juventus!

L’inattesa proposta di Mino Raiola che ha offerto il suo assistito, in questa sessione di calciomercato, alla Juventus: il clamoroso retroscena

Il calciomercato della Juventus sta volgendo al termine, con il colpo Chiesa che con ogni probabilità chiuderà la campagna acquisti estiva. In attesa di ulteriori ed inattese novità, spunta il clamoroso retroscena che coinvolge Mino Raiola. Il noto procuratore avrebbe avanzato un’offerta al club campione d’Italia: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Chiesa lo ‘porta via’ | Addio pesante!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, niente convocazione | Braccio di ferro con la società!

Calciomercato Juventus, proposta di Raiola: il retroscena

Il mercato bianconero avrebbe potuto portare, tra i tanti colpi, anche la firma di Mino Raiola. In tal senso, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, l’agente avrebbe offerto a Real Madrid e Barcellona il cartellino di Justin Kluivert.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’ex Ajax però non è rientrato nei gradimenti delle due big spagnole che hanno declinato l’offerta. Discorso identico per quanto riguarda la ‘Vecchia Signora’. Prima dell’accordo con il Lipsia, Kluivert è ormai approdato in Bundesliga, Raiola avrebbe proposto il figlio d’arte alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ‘bomba’ Eriksen | Scambio con l’ex Juventus

Un affare mai andato in porto anche per la volontà dei bianconeri di puntare su Chiesa, in dirittura d’arrivo dalla Fiorentina.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio con la Roma | Incontro con Raiola

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ritorno improvviso | Sprint Roma