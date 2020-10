Per molte settimane al centro del mercato rossonero, il futuro di Gigio Donnarumma al Milan continua ad essere in bilico.

Lo scintillante avvio di stagione del Milan ha in parte fatto dimenticare le ombre che hanno accompagnato alcune trattative di mercato.

A far trattenere il respiro ai tifosi rossoneri c’è stata sicuramente la spinosa questione legata al mancato rinnovo del portiere titolare del Milan Gigio Donnarumma, assistito dal re dei procuratori Mino Raiola.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, svolta in difesa: Mourinho ko | Assist da Lampard

Calciomercato Milan, Navas pronto a salutare il PSG. Donnarumma obiettivo numero uno di Leonardo

Più volte vicini allo scontro, la dirigenza del Milan e Mino Raiola hanno di fatto rinviato la trattativa per il rinnovo del portiere campano alla fine della sessione di calciomercato.

Qualora l’offerta economica del Milan per Donnarumma non soddisfi l’entourage del portiere della Nazionale, alcuni top club europei sono pronti a muoversi per tentare l’affondo di mercato.

Tra questi, in netto vantaggio il Paris Saint Germain di Leonardo. A confermare l’interesse dei parigini, ci ha pensato ‘Don Balon’. Il portale iberico ha fatto trapelare l’intenzione di Keylor Navas di lasciare il PSG prima della scadenza del suo contratto, nel 2023. Sul portiere ex Real Madrid, ci sarebbero importanti sirene dalla MLS, con molti club in grado di offrire un allettante pluriennale al Costaricano.

Con la partenza di Navas, il ds del PSG Leonardo non esiterebbe a puntare tutto su Donnarumma, pronto ad offrire un contratto ‘shock’ al portierone classe ’99.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Calciomercato, è ‘giallo’ Jorginho | Juventus sullo sfondo