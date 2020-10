Il Milan vuole chiudere nel migliore dei modi il calciomercato ma perde di vista un obiettivo all’ultimo. Accordo raggiunto!

È un ultimo giorno di calciomercato diverso dal solito, la sessione estiva della durata di un solo mese ha portato ad avere ancora tante situazioni in sospeso che vengono risolte solo nelle ore conclusive. Anche il Milan osserva tutti fino all’ultimo in una maniera particolare in quanto occupa la prima posizione in classifica.

I rossoneri puntano al ritorno in Champions League e vogliono sicuramente arrivare il più in alto possibile, per questo il calciomercato riveste un ruolo fondamentale per il prosieguo del campionato.

Calciomercato Milan, sfuma Alderete: UFFICIALE, giocherà nell’Herta Berlino

Nel frattempo è essere sfumato un obiettivo del Milan in difesa. Omar Aldarete ha firmato con l’Hertha proprio nell’ultimo giorno di calciomercato. L’affare è ufficiale e dovrebbe essere stato concluso con la formula del prestito con un opzione di riscatto per il secondo anno.

Il giocatore è stato seguito per diverse settimane dal Milan ma è ormai sfumato. È un calciatore classe 1996 cresciuto soprattutto negli ultimi anni e si è messo in mostra soprattutto con la maglia del Basilea, dove è diventato un leader della difesa in pochissimo tempo.

Le ambizioni di Alderete sono sempre state quelle di raggiungere i grandi club europei: alla fine non ripartirà dal Milan ma dall’Hertha Berlino.

