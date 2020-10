A poche ore dalla chiusura del calciomercato estivo emergono clamorosi retroscena. A sorpresa, la Juventus ha tentato il colpo per la difesa.

Ore di grande fibrillazione in casa Juventus. A poche ore dalla chiusura ufficiale del calciomercato estivo, la squadra di Andrea Pirlo si sta dimostrando tra le big più attive nel panorama europeo tra operazioni in entrata e in uscita.

Se per l’attacco è attesa a breve l’ufficialità di Federico Chiesa dalla Fiorentina, in difesa i bianconeri hanno perfezionato le uscite in prestito di Daniele Rugani e Mattia De Sciglio, rispettivamente al Rennes e al Lione.

Calciomercato Juventus, Paratici ha tentato il colpo Smalling per la difesa. Offerto allo United lo scambio con Rugani

L’approdo di Rugani al Rennes ha messo fine alle numerose voci di mercato che ruotavano attorno al difensore classe ’96. Prima della firma con i francesi infatti, l’ex Empoli è stato accostato a molti club europei.

Nelle ultime ore, alcuni media inglesi avrebbero rivelato alcune indiscrezioni di mercato riguardante proprio il destino di Rugani. La Juventus, avrebbe offerto il calciatore italiano al Manchester United come pedina di scambio per Chris Smalling, difensore tornato ai Red Devils dopo l’ottimo campionato disputato in prestito alla Roma.

Atteso proprio in questo ore nella Capitale, Smalling è pronto a riabbracciare la Roma liberandosi dallo United. Il club inglese ha cercato di opporre resistenza alle avances per il difensore classe ’89, cedendo infine al pressing della Roma e alla volontà del calciatore.

Ricevuta l’offerta della Juventus, il Manchester United avrebbe rifiutato lo scambio tra Smalling e Rugani, chiedendo ai bianconeri il difensore turco Merih Demiral in cambio dell’ex Fulham. La trattativa si è dunque arenata, permettendo la chiusura successiva tra lo United e la Roma.

