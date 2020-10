Calciomercato, affare tra Juventus e Napoli | Scambio per gennaio

Potrebbe nascere un nuovo argomento di mercato tra Juventus e Napoli. I due club nelle prossime ore potrebbero già mandare avanti uno scambio per gennaio.

La sessione di calciomercato estiva può sempre lasciare qualche squadra scontenta. Soprattutto se si è passati tutta l’estate a provare a piazzare dei giocatori e non ci si è riusciti. In questo caso si parla della Juventus e del Napoli, che potrebbero restare con due elementi in rosa, malgrado abbiano provato a liberarsene.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nervi tesi Nainggolan | ‘Lite’ col Cagliari

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, arriva Darmian | Comunicato UFFICIALE

Juventus e Napoli, scambio Milik-Bernardeschi

Arkadiusz Milik non è riuscito ad accasarsi: né in Serie A, dove c’erano Juventus e Roma interessate, né in Premier League, con il Tottenham che ha virato su Vinicius. Insomma, l’attaccante polacco potrebbe restare fuori rosa al Napoli, almeno fino a gennaio. Una soluzione che vorrebbe evitare, visto che l’estate prossima ci sarà l’Europeo. Una situazione simile a quella che sta vivendo Federico Bernardeschi, ormai fuori dal progetto Juventus.

Juventus e Napoli, dunque, potrebbero riaprire i vecchi discorsi per uno scambio tra i due giocatori. Milik ha il contratto in scadenza nel 2021 e ha sempre manifestato il desiderio di vestire bianconero. Bernardeschi, invece, è alla ricerca di una piazza che gli permetta di rilanciarsi. Uno scambio che può diventare concreto per gennaio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, sfida incrociata per Allegri | Corsa a quattro

Calciomercato Juventus, Chiesa lo ‘porta via’ | Addio pesante!