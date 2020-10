Il club bianconero ci ha provato, durante il calciomercato estivo, per il talento del Milan: clamoroso ‘no’ alla Juventus, i dettagli

Chiusa una ricca e lunga sessione estiva di calciomercato, in casa bianconera si tirano le somme dell’operato. Tra entrate ed uscite, il CFO Fabio Paratici ci ha provato per il talento del Milan che ha detto no alla Juventus: i dettagli.

Calciomercato Juventus, sfuma il colpo dal Milan

La Juventus ci ha provato concretamente. Rafael Leao è stato, nelle scorse settimane, uno degli obiettivi per rinforzare l’attacco di Pirlo. Il portoghese, accostato anche alla Roma, piace alla dirigenza campione d’Italia che ha tentato di portarlo in bianconero in prestito.

Un’eventualità non gradita a Leao che ha rifiutato il passaggio a titolo temporaneo alla Juventus, preferendo restare in rossonero. Il giovane talento classe 1999, al Milan dalla scorsa estate, non è stato convinto dal possibile approdo tra i campioni d’Italia.

Il suo futuro continuerà ad essere a tinte rossonere: con 2 reti nelle ultime 3 presenze tra campionato ed Europa League, l’ex Lille si è preso il Milan.

