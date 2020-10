Calciomercato, è ‘giallo’ Jorginho | Juventus sullo sfondo

Il ritorno in Italia di Jorginho sembra, almeno per il momento, rinviato. La Juventus resta sullo sfondo, ma attorno al futuro del regista si sta creando un vero e proprio ‘giallo’ di mercato.

Potrebbe concretizzarsi a breve la cessione di Jorge Luiz Frello, in arte Jorginho, da parte del Chelsea. Frank Lampard non lo considera un elemento imprescindibile per la sua squadra e non sarebbe scontento di privarsi del centrocampista italo-brasiliano. Su di lui c’era forte l’interesse della Juventus.

Juventus, giallo Jorginho: resta o va via?

La Juventus e l’Arsenal avevano in comune diversi obiettivi di mercato: su tutti Houssem Aouar, ma viste le difficoltà per arrivare al centrocampista del Lione, i Gunners hanno optato per Jorginho. Sull’ex Napoli si era espresso anche Lampard qualche giorno fa: “E’ un giocatore del Chelsea e circolano tanti rumors di mercato. Troveremo una soluzione che vada bene per entrambi“. Secondo il The Athletic, però, l’italo-brasiliano dovrebbe restare ai Blues.

Altri media inglesi, precisamente il ‘Football.London‘, danno invece per fatto il passaggio di Jorginho all’Arsenal. Mancano poche ore alla fine del mercato e il futuro del regista sembra sempre più in bilico, con la Juventus che per il momento monitora la situazione.

