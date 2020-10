Calciomercato Juventus, Chiesa lo ‘porta via’ | Addio pesante!

L’approdo imminente di Federico Chiesa nelle ultime ore di calciomercato ‘spinge’ un big più lontano dalla Juventus: addio clamoroso, lo scenario

Federico Chiesa e la Juventus non sono mai stato tanto vicini. L’esterno della Fiorentina ha ormai scelto la sua prossima squadra e l’imminente approdo nelle ultime ore di calciomercato del figlio d’arte alla corte di Pirlo potrebbe portare ad una cessione eccellente in casa bianconera. Il talento gigliato ‘spinge’ via un campione di Pirlo da Torino: i dettagli.

Calciomercato, Juventus-Chiesa: un big può salutare i bianconeri

Un matrimonio che attende solo l’ufficialità, quello tra Chiesa e la Juventus. Un rinforzo che potrebbe spingere uno dei pilastri bianconeri via da Torino nel 2021. Paulo Dybala, più volte accostato a diversi top club europei, con l’approdo di Chiesa in bianconero è destinato a cambiare aria. “L’approdo di Chiesa alla Juventus prelude una cessione eccellente l’anno prossimo. Dybala? Non lo so…”, ha rivelato ieri a ‘Sky Sport’ Beppe Bergomi che, di fatto, alimenta l’incertezza riguardo al futuro della ‘Joya’.

L’isolamento fiduciario in cui la Juventus si era posta dopo la positività di due elementi della società ha rischiato di compromettere la partenza di alcuni bianconeri verso gli impegni con la Nazionale. Tra questi proprio Dybala che, nonostante un primo divieto della dirigenza juventina, secondo ‘Tycsports’ avrebbe comunque confermato la sua presenza in Nazionale per i match contro Bolivia ed Ecuador.

La Juventus avrebbe dato l’ok solo successivamente, a patto che siano i calciatori ad assumersi la responsabilità della loro situazione. In scadenza nel giugno 2022, l’argentino può quindi partire ad un anno dalla scadenza con la Juventus che rimpolperebbe le casse, ‘ammortizzando’ l’affare Chiesa.

