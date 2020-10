Calciomercato Juventus, sgambetto dell’Arsenal | Pagano la clausola

Ultime ore di calciomercato e l’Arsenal si getta su un obiettivo della Juventus: pronto il colpo.

Per tutta l’estate la Juventus ha tenuto d’occhio Thomas Partey, ma l’Atletico Madrid non ha voluto ascoltare nessun tipo di offerta per il centrocampista, che non ha nemmeno mai palesato la necessità di lasciare la Liga e la Spagna. Intanto, però, arriva un’indiscrezione dell’ultima ora dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, sgambetto dell’Arsenal per Partey

Stando a quanto riportato dal giornalista Antonio Ruiz, l’Arsenal sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria prevista dal contratto di Partey con l’Atletico Madrid. Il classe ’93 ha voluto inserire tale aspetto recentemente, con il club che ha deciso di fissare la cifra per la cessione a 50 milioni di euro. I Gunners si preparano a versare la cifra e lo scippo ai danni della Juventus sta per concretizzarsi, anche a fronte dell’impossibilità, per la Vecchia Signora, di portare a termine il trasferimento: Partey, infatti, è extracomunitario e i posti attualmente sono già occupati.

Última hora!!!! El @ArsenalOficial ha comunicado a la @LaLiga su intención de pagar la cláusula del jugador del @Atleti @Thomaspartey22 y en breve debería proceder al pago. @partidazocope @tjcope … — Antonio Ruiz (@RuizAntonito) October 5, 2020

