Eriksen non partirà e resterà all’Inter: nessuna trattativa in uscita da parte dei nerazzurri nell’ultimo giorno. Arrivano le parole del giornalista

Si è arrivati ormai all’ultimo giorno di calciomercato con l’Inter che sarà protagonista per chiudere gli ultimi affari, ma non cederà nessun big in queste ore. Resta dunque Christian Eriksen, che non sta vivendo una grande esperienza in maglia nerazzurra ma potrà avere ancora tanto tempo a disposizione per riscattarsi definitivamente.

Calciomercato Inter, Condò su Eriksen: “Non ha senso tenerlo in rosa così”

Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, ha parlato della permanenza del danese spiegando il suo punto di vista. Ecco le sue dichiarazioni: “Ma che senso ha tenere Eriksen in rosa così? Io vedo Eriksen in campo e con lui sempre Brozovic. Vorrei vederlo in campo con un centrocampo di cagnacci invece. Vorrei vedere Eriksen con Barella e Vidal. Una ragazza può essere bella quanto vuoi ma se non ti dice niente non ti dice niente. Credo questa sia la situazione tra #Conte e Eriksen”.

Per Paolo Condò, dunque, la permanenza di Eriksen dovrebbe garantirgli un ruolo diverso altrimenti non avrebbe senso.

