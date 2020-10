Calciomercato, sfida incrociata per Allegri | Corsa a quattro

Massimiliano Allegri è sempre più vicino a tornare in panchina: quattro big sulle sue tracce, c’è anche la Serie A

Quando mancano poche ore alla chiusura del calciomercato, arrivano nuove importanti novità per quanto concerne il futuro di Massimiliano Allegri. L’ex allenatore di Milan e Juventus è infatti corteggiatissimo da quattro club pronti a scommettere sul tecnico toscano. Non solo la Roma, per Allegri: è sfida a quattro per l’allenatore livornese.

Calciomercato, ritorno Allegri: la Roma resiste

Uno scenario che raccoglie ben quattro opzioni per la futura panchina di Massimiliano Allegri. Se in Italia è la Roma a pensare intensamente al tecnico toscano, con Fonseca sempre più in bilico, all’estero la concorrenza di certo non manca. Ad Allegri sta pensando il Psg, nonostante la ‘ripresa’ dei parigini agli ordini di Tuchel. In Inghilterra è il Manchester United a pensarvi in caso di divorzio da Solskjaer mentre la pista fino ad ora meno battuta porterebbe in Bundesliga.

I rapporti tra il Bayern Monaco e l’agente di Allegri, Giovanni Branchini, sono eccellenti. A testimonianza di ciò l’approdo di Douglas Costa, assistito proprio da Branchini e che Allegri ritroverebbe nel caso in cui in casa Bayern si decida per la separazione da Flick. Situazione dunque in divenire, è corsa a quattro per il ‘Conte Max’.

La Roma prova a tenere botta nonostante la folta concorrenza, il tecnico toscano più vicino a tornare in panchina.

