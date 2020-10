Lazio-Inter, risse in campo | Due espulsioni e tante polemiche

Durante il big match del pomeriggio della terza giornata tra Lazio ed Inter, si accende la rissa tra Vidal ed Immobile: arriva il rosso tra mille polemiche

Lazio ed Inter si affrontano nella terza giornata di Serie A, in una partita divertentissima e ricca di emozioni. Al gol del vantaggio di Lautaro Martinez nel primo tempo, risponde il pareggio di Milinkovic-Savic nella ripresa. Al minuto 69′, sul punteggio di 1-1, Arturo Vidal a centrocampo atterra Ciro Immobile, con il cileno che si riversa sull’attaccante biancoceleste accusandolo di aver simulato. Da terra il numero 17 laziale sbraccia su Vidal e viene espulso dal direttore di gara. Inoltre, al minuto 86′, il laziale Patric in occasione di una rimessa laterale viene colpito da Sensi e si accascia a terra. Giallo al difensore biancoceleste e rosso per il centrocampista di Antonio Conte, con la parità numerica ristabilita. Tante le polemiche per le due espulsioni su entrambe le partite, per contatti considerati leggeri.

