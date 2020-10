Calciomercato Milan, squalifica per il possibile nuovo acquisto | Il motivo

Il Milan a caccia di un difensore è tornato all’assalto del turco Ozan Kabak: il giocatore deve però scontare quattro giornate di squalifica

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale: il club rossonero sta sondando il terreno per un colpo last-minute e il nome più caldo al momento sembra essere quello di Ozan Kabak. Il centrale turco classe 2000 è un vecchio pallino di Paolo Maldini, che lo avrebbe voluto portare in rossonero già nello scorso mercato invernale quando militava nello Stoccarda.

Calciomercato Milan, super squalifica per Kabak

Mentre la trattativa per il difensore turco prosegue, spunta invece un problema di campo. Kabak ha infatti ricevuto una lunga squalifica dalla federazione tedesca. Il centrale deve scontare cinque giornate (una già è stata scontata) per uno spunto rivolto allo svedese Augustinsson nella sfida contro il Werder Brema. E la squalifica non vale solo per la Bundesliga, ma dovrà essere scontata anche nel caso in cui lo Schalke 04 venderà il giocatore all’estero.

Un bel problema dunque per Stefano Pioli, che per quattro giornate potrebbe fare a meno del nuovo acquisto. Almeno per il campionato. Per l’Europa League invece non ci sarebbero problemi e il difensore sarebbe subito a disposizione del tecnico.

