Calciomercato Juventus, nuovo addio | Chiusura vicina con il Lione!

Dopo Daniele Rugani, la Juventus si appresta a far partire un nuovo giocatore in direzione Ligue 1: accordo in chiusura con l’Olympique Lione

La Juventus sta accelerando le manovre in uscita in questi ultimi giorni di mercato e, dopo aver piazzato Daniele Rugani, si appresta a chiudere un’altra operazione in Ligue 1. Grazie a queste cessioni, i bianconeri potrebbero riuscire a creare lo spazio salariale necessario per consegnare ad Andrea Pirlo nuovi rinforzi di qualità: in primis, Federico Chiesa. Affare in dirittura d’arrivo con l’Olympique Lione: tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, De Sciglio in uscita | Accordo con il Lione!

Come rivelato in esclusiva da ‘Calciomercato.it’, la Juventus starebbe per dire addio a Mattia De Sciglio: accordo raggiunto con l’Olympique Lione per il prestito del terzino. Il giocatore ex Milan passerà alla corte di Rudi Garcia e raggiungerà Daniele Rugani in Ligue 1. I bianconeri stanno riuscendo a preparare la strada per l’arrivo di Chiesa: nuovo colpo in uscita per Fabio Paratici. In queste giornate di mercato convulse, ora sono due i bianconeri a lasciare Torino. L’anno prossimo De Sciglio giocherà nel campionato francese, prestito secco al Lione.

RM

