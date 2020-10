Calciomercato Inter, Joao Mario in Francia | Giallo svelato!

Sembra ormai definita la cessione di Joao Mario. L’Inter riesce così a liberarsi del centrocampista portoghese, che era ormai diventato un esubero.

L’Inter ha intenzione di cedere Joao Mario il prima possibile. Il centrocampista portoghese, dopo l’esperienza alla Lokomotiv Mosca, non resterà a Milano. Il mercato si concluderà domani alle 20:00 e il club nerazzurro sta accelerando per la sua cessione, visto che non c’è posto per lui nella squadra ideale che ha in mente Antonio Conte. Nello specifico, Joao Mario è diretto verso la Ligue 1.

Inter, Joao Mario ceduto al PSG: poi la rettifica!

Secondo quanto riferito da ‘L’Equipe‘, Joao Mario avrebbe dovuto indossare la maglia del Paris Saint-Germain. L’Inter ha concluso l’operazione in prestito e le visite mediche sono attese già in giornata. Tuchel ha così trovato il centrocampista di cui aveva bisogno, capace di giocare sia davanti alla difesa, sia in posizione più offensiva.

Successivamente però, dal quotidiano francese, è arrivata prontamente la rettifica: prima è stato specificato che l’affare non era definito, poi il pezzo è stato cancellato definitivamente. Infine, la rettifica dell’Equipe che ha spiegato il miss-understanding. Per Joao Mario invece, attenzione all’interesse del Torino di Marco Giampaolo

