Calciomercato Inter, sogno Kante | Rischio beffa!

Inter, si allontana il sogno Kante: il Chelsea punta Thomas Partey, ma sul francese potrebbe piombare il Manchester United

Ultime ore di mercato roventi non solo in Italia, ma anche in Inghilterra. Si avvicina il gong anche per i club inglesi, che sono al lavoro per ultimare le proprie squadre. E il Chelsea, certamente uno dei club più attivi a livello europeo, punta un nuovo nome per il centrocampo. I ‘Blues’ infatti avrebbero messo nel mirino Thomas Partey dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Inter, lo United punta Kante

Dopo il fallito tentativo dell’Arsenal, c’è il Chelsea che è intenzionato a provarci per il ghanese dell’Atletico Madrid. Gli spagnoli vogliono però sul piatto l’intera cifra della clausola rescissoria: 50 milioni di euro. Soldi che il Chelsea potrebbe ricavare proprio dalla cessione di N’Golo Kante.

Il francese è il sogno dell’Inter, ma la cifra richiesta dai londinesi è troppo alta per gli standard nerazzurri e concludere l’operazione con un prestito sembra decisamente improbabile. Ecco perché ad approfittarne potrebbe essere il Manchester United. I ‘Red Devils’, che sono ad un passo dall’ufficializzare Cavani, potrebbero però concludere il mercato con un grande colpo. E Kante potrebbe essere il nome giusto, visto che è nei radar del club inglese da diverso tempo.

Lo United non avrebbe infatti molti problemi a formulare un’offerta tra i 50 e i 60 milioni di euro per accontentare le richieste del Chelsea. I due club sono inoltre in ottimi rapporti: un altro fattore che può complicare e non poco i piani dell’Inter, che continuano a sognare il mediano francese. Un sogno però che, almeno per questa sessione di mercato, i nerazzurri non sembrano destinati a poter portare a termine.

