Calciomercato Inter, addio Brozovic | ‘Bomba’ dalla Francia!

Il futuro di Marcelo Brozovic è sempre più in bilico. L’Inter potrebbe presto dire addio al centrocampista croato, come riportato dai media francesi.

L’Inter potrebbe cedere Marcelo Brozovic prima della fine del mercato, prevista per lunedì alle 20:00. Un addio di cui si è parlato molto nelle ultime settimane, ma che potrebbe concretizzarsi solo nelle prossime ore. Il Bayern Monaco si è tirato fuori dalla corsa per il centrocampista croato. I bavaresi non erano l’unico club su Brozovic, ma hanno fatto tutti la stessa fine: si sono ‘ritirati’, come dimostrano le parole di Niko Kovac, allenatore del Monaco. Ma nelle ultime ore si starebbe concretizzando l’idea di trattare il passaggio del centrocampista croato in Ligue 1.

Inter, Brozovic al PSG

Stando alle ultime informazioni rilasciate da ‘L’Equipe‘, è il Paris Saint-Germain il club che potrebbe acquistare Brozovic prima della fine del mercato. I parigini hanno la priorità di acquistare un centrocampista e il nome del croato è ritenuto molto interessante da Leonardo. Tuttavia, bisogna discutere con l’Inter per il costo del giocatore.

L’Inter vorrebbe incassare almeno 20 milioni di euro dalla cessione di Brozovic, una cifra ritenuta troppo alta dal PSG. Leonardo, dunque, vorrebbe far leva sui buoni rapporti tra i due club dopo l’affare Icardi per abbassare le pretese dei nerazzurri o cercare un’altra formula.

