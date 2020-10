Calciomercato, rischio esonero | Sogno Spalletti con il fedelissimo

Possibile esonero dopo sole tre giornate per l’allenatore di Serie A: per sostituirlo si sogna Luciano Spalletti, pronto a portare il suo fedelissimo

Solamente un punto in tre partite potrebbero condannare l’allenatore all’addio precoce dalla nuova avventura in panchina in Serie A. La larga sconfitta di oggi potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso e si pensa già al sostituto. Sogno Luciano Spalletti insieme al suo fedelissimo, ma la trattativa è complicata.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Joao Mario in Francia | Giallo svelato!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, ‘bomba’ Eriksen | Scambio con l’ex Juventus

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus-Napoli, la Lega chiarisce | Comunicato ufficiale

Calciomercato, Di Francesco rischia l’esonero: sogno Spalletti insieme a Nainggolan

Non la partenza sperata per il Cagliari, quella di questo inizio campionato. Solamente un punto raccolto in tre giornate e larga sconfitta per 5-2 contro l’Atalanta quest’oggi. La sconfitta contro gli uomini di Gasperini iniziano ad insinuare i primi dubbi sul futuro di Eusebio Di Francesco sulla panchina dei sardi. Per sostituire l’ex Sassuolo e Roma, il sogno sembrerebbe essere un allenatore fermo da un anno, ovvero Luciano Spalletti.

Insieme all’allenatore toscano naturalmente si spera nel ricongiungimento con Radja Nainggolan, vicino a lasciare l’Inter. L’arrivo di Spalletti a Cagliari però sembrerebbe essere molto difficile, visto l’elevato ingaggio del tecnico, 4,5 milioni di euro, che difficilmente i sardi potranno permettersi. Inoltre, l’allenatore toscano sarebbe ancora legato all’Inter fino al 2021. Una soluzione che al momento sembrerebbe essere molto difficile, ma mai dire mai.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, tentativo in extremis | Proposto scambio alla Roma