Guai in casa Juventus, dove dopo gli ultimi tamponi effettuati spuntano due positivi al Coronavirus: isolamento fiduciario per la squadra prima del Napoli

Brutte notizie per la Juventus in vista della partita di domani sera contro il Napoli all’Allianz Stadium. Infatti, negli ultimi tamponi per il Coronavirus effettuati sono risultati positive due persone. Si complicano i piani bianconeri, con il Covid che continua a spaventare la Serie A.

Juventus, UFFICIALE trovati due positivi al Coronavirus: non sono giocatori

Il Coronavirus continua ad essere una temibile minaccia per la Serie A ed i nuovi positivi lo testimoniano. Infatti, i casi di Genoa e Napoli hanno fatto tremare il campionato italiano, ma a questi si unisce anche la Juventus. Il club bianconero ha emanato un comunicato ufficiale nel quale evidenzia la presenza di due positivi al Covid-19 negli ultimi tamponi effettuati.

Il lato positivo in questa brutta notizia però sarebbe che i positivi non fanno parte della squadra né dello staff medico e tecnico. Ora per sicurezza la squadra è stata messa in isolamento fiduciario, cosa che permetterà di svolgere la partita di domani. I dubbi e la paura però continuano ad essere tanti, con i nuovi positivi che minacciano lo svolgimento del campionato.

