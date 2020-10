Juventus-Napoli, clamorosa decisione | La squadra non parte

Ancora problemi per lo svolgimento di Juventus-Napoli in programma domani sera: la squadra non può partire per la partita

Che sarà una stagione difficile si sapeva, ma ora le cose iniziano a complicarsi molto in Serie A. Infatti, dopo i 14 positivi del Genoa ed i due del Napoli, spuntano nuovi positivi nella Juventus. Ma questo non è l’unico problema al momento. Infatti, la squadra di Gennaro Gattuso che doveva partire per la trasferta a Torino di domani sera, viene bloccata da un’ordinanza della Regione Campania e non potrà partire. Questo complica e non di poco i programmi delle due squadre e della Serie A intera. Un campionato che continua a temere e non poco le minacce portate dal Coronavirus in Italia.

