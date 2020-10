Informazione online, Web365 continua a crescere | I dati di agosto

Continua la crescita del nostro network Web365, che secondo la classifica di agosto ha guadagnato un’ulteriore posizione.

L’informazione online non si ferma, anzi aumenta. Così come Web365, che nella classifica di Comscore elaborata da Primaonline guadagna una posizione e passa al sesto posto nella graduatoria dei network più letti nel mese estivo. Con al suo interno anche il traffico di CalciomercatoWeb.it, web365 raggiunge un bacino di 21,5 milioni di visitatori unici, un incremento del 18% rispetto al mese precedente. Uno scatto in avanti che permette di superare il network di Quotidiano Net. In vetta invece Citynews scivola al terzo posto in favore di Ciaopeople, network tra gli altri di Fanpage.

SEGUI TUTTE LE ULTIME NEWS DI CALCIOMERCATO QUI.