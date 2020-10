Calciomercato Juventus, Ronaldo furioso con Pirlo | Cessione bloccata

Cresce il malcontento di Cristiano Ronaldo per quanto riguarda il calciomercato della Juventus: il portoghese ‘stoppa’ l’affare

Nuove nubi sul rapporto tra Cristiano Ronaldo e la Juventus. Le ultime scelte di calciomercato della società torinese mandano su tutte le furie il portoghese: ecco cosa sta accadendo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Zidane propone lo scambio | Ecco il piano per Isco

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Aouar | C’è la svolta: i dettagli

Calciomercato Juventus, niente cessione: Ronaldo si oppone

Cristiano Ronaldo è furioso con la Juventus. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Don Balon’, l’asso portoghese non sarebbe d’accordo sulle ultime scelte di mercato dei bianconeri. In particolar modo, CR7 avrebbe ricordato alla dirigenza campione d’Italia che la priorità è rinforzarsi e non cedere ad altri top club giocatori di spessore.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

É il caso di Douglas Costa, ormai fuori da piani di Pirlo ed inseguito con insistenza da Psg e Manchester United. In particolar modo gli inglesi, falliti gli assalti a Dembele e Sancho, potrebbero spingere per il brasiliano. Ronaldo non ne è contento e, ad ora, la cessione dell’ex Bayern Monaco sarebbe stata bloccata.

LEGGI ANCHE >>>Juventus-Barcellona, Ronaldo scatenato | Arriva il messaggio a Messi

Un avvertimento alla dirigenza juventina: CR7 fa sul serio, Douglas Costa, al momento, resta alla corte di Pirlo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, via libera dalla Premier | L’offerta in extremis!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Correa per i bianconeri | Ipotesi di scambio!