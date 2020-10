Dal Siviglia arriva la proposta per un difensore della Juventus. Monchi non può gravare sul calciomercato e prova lo scambio.

Monchi è al lavoro per prendere un difensore bianconero. Sfumato Rugani l’obiettivo è Mattia De Sciglio, del quale si parla da tempo: il terzino destro è pronto a firmare per la squadra spagnola, con la speranza di trovare una continuità che alla Juventus oramai non ha più.

Calciomercato Juventus, Monchi ne punta due

Al momento, però, il Siviglia non può permettersi grandi esborsi economici, per questo motivo deve ragionare su giocatori che non vadano a impattare eccessivamente sulle casse spagnole, allo stesso tempo deve cercare di accordarsi con dei prestiti, con trasferimenti da mettere a bilancio sulla prossima stagione e sul prossimo esercizio. L’idea per poter arrivare a De Sciglio potrebbe essere quella di mettere sul piatto delle offerte il cartellino di una contropartita tecnica.

In questo caso si tratterebbe di Luuk de Jong, attaccante prelevato dal PSV nell’estate del 2019 e reduce dalla vittoria dell’Europa League, maturata anche grazie alla sua doppietta. L’attaccante olandese potrebbe essere il vice Morata che manca attualmente alla squadra di Pirlo.

