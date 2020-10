Calciomercato Juventus, clamoroso Raiola | Lo offre al Barcellona!

Dal ventilato ritorno alla Juventus al Barcellona. Raiola offre il suo assistito al club catalano: i dettagli

Il calciomercato estivo è agli sgoccioli, con la chiusura della sessione prevista per lunedì 5 alle 20. In tal senso, sono ore calde in casa Juventus. Mino Raiola avrebbe offerto un suo assistito al Barcellona, complicando di fatto i piani bianconeri: lo scenario.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Aouar | C’è la svolta: i dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Correa per i bianconeri | Ipotesi di scambio!

Calciomercato Juventus, offerta al Barcellona: ‘regia’ di Raiola

Accostato al Psg e ad un inedito ritorno alla Juventus. Adesso il destino di Moise Kean diventa un giallo, con Mino Raiola che avrebbe proposto il cartellino dell’attaccante dell’Everton al Barcellona. A riportare l’indiscrezione il quotidiano spagnolo ‘Don Balon’ che sottolinea come l’ex punta della Juventus abbia deluso ogni aspettativa in Premier e sia destinato a cambiare aria.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il potente procuratore ha quindi avanzato ai vertici del Barcellona la candidatura del suo assistito per il post Suarez, in caso di mancato approdo di Depay già accostato anche al Milan. No secco di Koeman e Bartomeu, per nulla intrigati dal puntare sul giovane attaccante deludente nell’ultima stagione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, via libera dalla Premier | L’offerta in extremis!



Raiola ci ha provato ma non sarà il Barcellona la prossima squadra di Moise Kean: 48 ore alla chiusura del mercato estivo e l’enigma troverà la sua soluzione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Douglas Costa dice no | Salta lo scambio!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scenario clamoroso | Rugani ‘porta’ il colpaccio!