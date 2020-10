Proposta di scambio dalla Spagna: Zidane sonda il terreno per il calciomercato della Juventus.

Dalla Spagna rimbalzano voci riguardanti un nuovo possibile caso Isco, già materia di cronaca nel corso dell’estate. Il centrocampista potrebbe voler lasciare il Real Madrid per una nuova esperienza e soprattutto per una maggiore centralità all’interno del progetto sportivo. La squadra che lo accoglierebbe con maggior piacere è sicuramente la Juventus, che a centrocampo non disdegnerebbe un innesto come lo spagnolo.

Calciomercato Juventus, Zidane propone lo scambio

Il Real Madrid, quindi, avrebbe pensato di sondare il terreno per Juan Cuadrado: dopo l’infortunio di Carvajal, a Zidane serve un innesto sulla fascia di destra e il colombiano, che negli anni ha imparato a fare tutti i ruoli della fascia, potrebbe essere l’acquisto più indovinato per le merengues. D’altra parte, però, la Juventus non è disposta a cedere un giocatore fondamentale per lo scacchiere di Pirlo. La controproposta, quindi, prevede l’inserimento di De Sciglio o di Danilo in sostituzione del colombiano, soluzione che potrebbe non soddisfare del tutto le necessità di Zidane.

