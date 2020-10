Calciomercato Inter, proposta last minute | Khedira per Conte!

Il calciomercato nerazzurro vede una clamorosa pista per la mediana di Conte: Sami Khedira, in uscita dalla Juventus

Sono ore calde per il calciomercato dell’Inter, con Marotta e Ausilio a lavoro per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Per il centrocampo nerazzurro rispunta Sami Khedira, ai margini del progetto di Pirlo alla Juventus. Ecco il possibile scenario.

Calciomercato, Khedira-Inter: Conte ci pensa

Una suggestione che nelle prossime ore potrebbe diventare realtà. Sami Khedira è ormai da tempo sulla lista delle cessioni di casa Juventus. L’entourage dell’esperto centrocampista tedesco, nelle scorse ore, avrebbe proposto all’Inter, come già accaduto con il Milan, il cartellino del giocatore bianconero.

Conte sta valutando se puntare sul 33enne di Stoccarda come colpo last minute per completare la mediana nerazzurra che vedrà l’ormai certo addio di Radja Nainggolan. Il tecnico dell’Inter scioglierà il nodo legato al futuro di Khedira nelle prossime ore: la chiusura del mercato incombe.

Nell’ultima stagione con la maglia della Juventus, sia per le scelte di Sarri che per problemi fisici, l’ex Real ha collezionato solo 18 presenze, con 1 assist e 978′ in campo.

