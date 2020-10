Calciomercato Inter, proposta Psg | Scambio clamoroso!

Il Psg è pronta a fare sul serio per il top player di Conte: c’è l’offerta, idea super scambio con i nerazzurri

Mancano poche ore alla chiusura del calciomercato estivo e l’Inter ha intenzione di provare a definire le ultime trattative. Tra entrate ed uscite, spunta la clamorosa possibilità di scambio con il Psg. Leonardo vuole Christian Eriksen, deludente nei primi mesi alla corte di Conte: c’è l’offerta al club di Zhang.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Eriksen in bilico | Proposto lo scambio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, fatta per l’addio | Accordo raggiunto!

Calciomercato Inter, Psg-Eriksen: Leonardo vuole lo scambio

Christian Eriksen non sembra rientrare nei piani futuri di Conte. Il danese non si è integrato come ci si aspettava lo scorso gennaio ed è per questo che potrebbe salutare. Il Psg si starebbe facendo avanti avendo già formulato un’offerta di scambio al club nerazzurro. Leonardo vuole Eriksen e per convincere Conte e Marotta ha messo sul piatto Leandro Paredes.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il centrocampista argentino ex Roma, già accostato ad Inter, Juventus e Milan, è la pedina scelta da Leonardo per scardinare le difese nerazzurre. La risposta dell’Inter è stata tuttavia un no secco, Eriksen non partirà in una trattativa che include Paredes.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Nainggolan ai saluti | Accordo con ‘sconto’

Pista, dunque, già chiusa: il danese è sempre più vicino a restare alla corte di Conte, almeno fino a gennaio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Milan, beffa Real | Colpo da 30 milioni!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, arriva Marcos Alonso | Scambio di prestiti