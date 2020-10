Impegnata nel big match di domani contro la Lazio, l’Inter di Antonio Conte è alla ricerca di un ultimo colpo di mercato per puntare con decisone allo Scudetto.

Giornata di vigilia in casa Inter. I Nerazzurri di Antonio Conte sono chiamati a confermare l’ottimo avvio di stagione in campionato. Ad attendere la compagine milanese ci sarà la Lazio di Simone Inzaghi, in cerca di riscatto dopo il tonfo interno contro l’Atalanta.

Sul fronte mercato, la dirigenza nerazzurra è alla ricerca di piazzare le ultime uscite di mercato per finanziare i colpi richiesti da Conte. Tra i partenti, particolare attenzione su Marcelo Brozovic, accostato negli ultimi giorni al Paris Saint Germain.

Calciomercato Inter, tentativo per Veretout. Proposto scambio con Brozovic

Nelle prime due giornate di campionato, un altro giocatore ha attirato le attenzioni della dirigenza dell’Inter e del tecnico Conte.

Conte è rimasto infatti stregato da Jordan Veretout, centrocampista della Roma, vero trascinatore dei giallorossi nelle prime due giornate di Serie A.

Nelle ultime ore l’Inter avrebbe contatto la dirigenza romanista per sondare un eventuale possibilità di acquisto del giocatore francese. I nerazzurri sono pronti ad imbastire uno scambio alla pari offrendo Brozovic, non più centrale nelle idee di Conte.

Già accostato al Napoli, Fonseca appare restio a privarsi del suo fantasista, chiedendo alla società Capitolina di non valutare nuove offerte per il giocatore. La Roma appare però intenzionata ad incanalare la trattativa su altri binari, offrendo all’Inter uno tra Cristante e Diawara in cambio del centrocampista croato. Si attendo importanti sviluppi nelle prossime ore.

