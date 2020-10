Manca sempre meno al gong finale del calciomercato. L’Inter è impegnata a chiudere importanti cessioni per puntare ai colpi finali richiesti da Conte.

Weekend decisivo in casa Inter. A tre giorni dalla chiusura ufficiale del calciomercato, i nerazzurri sono alla ricerca degli ultimi innesti utili a rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Per tentare il doppio colpo a centrocampo, la dirigenza interista punta a chiudere nelle prossime ore importanti cessioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, pista Allegri bollente | Scontro tra allenatore e ds

Calciomercato Inter, duo croato in partenza. L’agente di Brozovic e Perisic a Parigi con Leonardo

Entrambi titolari nella prima partita di campionato contro la Fiorentina, per Marcelo Brozovic ed Ivan Perisic potrebbe profilarsi una nuova unica destinazione.

Come rivelato da Foot Mercato, portale sportivo francese, l’agente dei due nazionali croati, Nelio Lucas è in queste ore a Parigi per discutere il trasferimento dei suoi assistiti in direzione Paris Saint Germain.

L’agente sportivo della Doyen Sports Investments sta incontrando il ds dei Vice Campioni d’Europa, Leonardo, per trattare il passaggio di Brozovic e Perisic sotto la Torre Eiffel. L’iniziale muro del PSG per l’alto costo di Brozovic, potrebbe essere scalfito inserendo nella trattativa anche Perisic, molto gradito a Leonardo.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Calciomercato Juventus, clamoroso Raiola | Lo offre al Barcellona!