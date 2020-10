Calciomercato, pista Allegri bollente | Scontro tra allenatore e ds

Nuovi screzi in casa PSG che potrebbero rimettere in bilico la posizione di Thomas Tuchel. In caso di addio è pronto Max Allegri

È un momento delicato quello che si vive in casa PSG. Il club francese ieri ha ottenuto un successo per ben 6-1 contro l’Angers ma ciò non basta per alleggerire il clima disteso che c’è tra società e allenatore Tuchel. Quest’ultimo infatti nelle ultime ore si è lamentato delle mosse di calciomercato e le sue parole non hanno fatto piacere ai dirigenti.

Dopo la vittoria di ieri infatti Leonardo ha parlato così alla stampa: “Le sue dichiarazioni non sono piaciute alla società e non sono piaciute al sottoscritto”, riporta L’Equipe. “Stiamo vivendo un momento complicato, non è possibile non capire questa situazione. Ne parleremo internamente: se qualcuno non è felice di stare al Psg, se ne parla senza problemi. Ma chi lavora con noi deve rispettare la politica del club e le regole interne“.

Calciomercato, Tuchel in bilico. È pronto Max Allegri per sostituirlo al PSG

A questo punto dunque sembrerebbe impossibile da escludere un possibile addio da parte del tecnico del Paris Saint-Germain, che per il clima teso delle ultime ore potrebbe pagare a caro prezzo. Thomas Tuchel era in bilico anche a fine stagione scorsa prima della conquista della finale di Champions League e ciò potrebbe non facilitare le cose. Continua a monitorare la situazione Massimiliano Allegri, che è ancora libero ed è pronto a subentrare.

L’ex Juventus è stato più volte accostato al PSG e se dovesse arrivare l’esonero potrebbe essere lui il primo nome per la panchina francese.

