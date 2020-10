Serie A, comunicato UFFICIALE | Altri tre positivi nel Genoa

Il Genoa ha comunicato ufficialmente che, dopo l’ultimo ciclo di test per il Covid-19, sono emersi altri tre positivi fra i tesserati del club

Non trova pace il Genoa, dopo i 14 casi di positività al Covid-19 trovati dopo la gara con il Napoli ed il conseguente annullamento del match contro il Torino in programma per questo weekend, ora arrivano altre pessime notizie. Nell’ultimo ciclo di esami effettuati dalla squadra e dai membri dello staff sono emerse ancora tre positività al Coronavirus: il comunicato ufficiale.

Serie A, altri tre positivi nel Genoa | Il comunicato UFFICIALE

Ancora il Genoa nell’occhio del ciclone, nell’ultimo ciclo di test sono emersi altri tre casi di positività al Coronavirus. Il club ligure lo ha comunicato tramite una nota ufficiale: “Il Genoa Cfc comunica che gli accertamenti effettuati in data 01/10/2020 hanno evidenziato la positività al Covid-19 per i calciatori Petar Brlek e Miha Zajc e per il collaboratore tecnico Walter Bressan. La Società ha attuato tutte le misure necessarie e informato le Autorità competenti. L’attività al Centro Sportivo Signorini resta sospesa fino alla giornata di lunedì”. Ora il conto dei positivi in casa Genoa sale a 19 tesserati.

