Europa League, sorteggi dei gironi | Le avversarie di Milan, Napoli e Roma

Sorteggiati i gironi di Europa League: ecco le squadre che affronteranno le italiane.

Sono stati sorteggiati i gironi di Europa League, con le avversarie delle squadre italiane che sono state definite. Roma e Napoli sono state sorteggiate come teste di serie, mentre il Milan, reduce dalla faticosa vittoria contro il Rio Alve, terminata alla lunghissima lotteria dei rigori, è stato inserito in terza fascia. Scampato, in ogni caso, il rischio di essere sorteggiato con squadra meno abbordabili come poteva essere l’Arsenal, il Bayer Leverkusen, il Benfica, il Tottenham o il Villarreal.

Europa League, ecco i gironi delle squadre italiane

GRUPPO A: Roma, Young Boys, Cluj, CSKA Sofia

GRUPPO B: Arsenal, Rapid Vienna, Molde, Dundalk

GRUPPO C: Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Hapoel Beer Sheva, Nizza

GRUPPO D: Benfica, Standard Liegi, Glasgow Rangers, Lech Poznan

GRUPPO E: PSV Eindhoven, PAOK, Granada, Omonia Nicosia

GRUPPO F: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka

GRUPPO G: Braga, Leicester, AEK Atene, Zorya

GRUPPO H: Celtic, Sparta Praga, Milan, Lille

GRUPPO I: Villarreal, Qarabag, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor

GRUPPO J: Tottenham, Ludogorets, Lask Linz, Anversa

GRUPPO K: CSKA Mosca, Dinamo Zagabria, Feyenoord, Wolfsberger

GRUPPO L: Gent, Stella Rossa, Hoffenheim, Slovan Liberec

