Calciomercato, Real Madrid scatenato | Arrivano 305 milioni

Real Madrid che si prepara a scatenare quattro incredibili operazioni: ben 305 per arrivare a prendere i fenomeni mondiali

Il calciomercato mondiale si prepara al rush finale per la chiusura della finestra dei trasferimenti. Il Real Madrid invece non ragiona solo a breve termine, ma pensa già ad una squadra stellare per la prossima stagione. Pronti più di 300 milioni per quattro talenti internazionali.

Calciomercato, il Real Madrid pensa in grande: 305 milioni per Mbappe, Haaland, Camavinga e Alaba

Nel 2021 il Real Madrid si prepara a mettere a segno clamorosi colpi internazionali per formare una squadra stellare. A riportarlo è il sito spagnolo ‘Don Balon’, secondo il quale sarebbero quattro gli obiettivi principali su cui puntare, per i quali servirebbero circa 305 milioni. Il primo della lista sarebbe il fenomeno del PSG, Kylian Mbappe, valutato tra i 120 ed i 150 milioni di euro. Il secondo invece sembrerebbe essere Erling Haaland, bomber del Borussia Dortmund che continua ad impressionare tutti a suon di gol nonostante la sua giovane età. Per il quale serviranno sempre intorno ai 120 milioni di euro.

Il terzo della lista rinforzerebbe invece il centrocampo e sarebbe Eduard Camavinga, giocatore del Nizza ricercato da mezza Europa, per il quale servirebbero altri 120 milioni di euro. A chiudere la lista poi, ci sarebbe David Alaba, difensore del Bayern Monaco che vedrebbe scadere nel 2021 il proprio contratto e potrebbe arrivare alla corte di Zidane a parametro zero, liberando la partenza di Marcelo. Un piano davvero incredibile, che qualora si realizzasse farebbe della squadra spagnola un club galattico.

