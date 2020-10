Calciomercato Milan, affare last minute | Zidane lo libera!

Il Milan continua a lavorare per cercare un nuovo attaccante e il colpo potrebbe arrivare direttamente dal Real Madrid. Via libera da Zidane

È stata una serata incredibile per il Milan, che dopo una partita durata quasi tre ore con il Rio Ave tra supplementari e calci di rigore è riuscito a ottenere l’accesso alla prossima Europa League. Ora dunque c’è la certezza che si giocherà ogni tre giorni e per questo potrebbero arrivare nuovi colpi di mercato.

La società è partita benissimo in campionato con due vittorie su due e quest’anno vuole togliersi belle soddisfazioni. Per farlo però c’è bisogno di completare la rosa in modo da essere in grado di rispettare ogni impegno tra coppe e campionato, dove l’obiettivo è arrivare tra le prime quattro in classifica.

Calciomercato Milan, vice Ibrahimovic: il Real Madrid propone il prestito di Mariano Diaz

La società rossonera continua a lavorare per avere ogni reparto completo tra possibili titolari e le riserve. Per questo la società va ancora a caccia di un vice Ibrahimovic che, come si è visto in questi giorni, è sicuramente un elemento fondamentale dei rossoneri.

Il nuovo attaccante potrebbe arrivare dal Real Madrid ed è un nome discusso già negli scorsi giorni. Si tratta di Mariano Diaz, che è ormai in uscita dai Blancos, non rientra nel progetto di Zinedine Zidane e l’allenatore vorrebbe liberarsene. Per questo sarebbe stato proposto un prestito last-minute alla società rossonera.

La scadenza è fissata per lunedì e saranno ore molto calde per capire se ci sarà un nuovo colpo in attacco per i rossoneri.

