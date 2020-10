Calciomercato Juventus, scenario clamoroso | Rugani ‘porta’ il colpaccio!

La Juventus ha l’accordo per il prestito oneroso di Daniele Rugani, che l’anno prossimo giocherà in Ligue 1: i bianconeri ‘bloccano’ il colpo in prospettiva

Sono giornate scalpitanti per il mercato dei bianconeri, che non mollano la presa su un grande obiettivo come Federico Chiesa e, intanto, lavorano sulle uscite. La Juventus sembra essere molto vicina all’accordo per il prestito oneroso di Daniele Rugani. Il difensore azzurro, dopo essere stato corteggiato a lungo da club spagnoli, è molto vicino al passaggio in Ligue 1. La ‘Vecchia Signora’, grazie all’accordo per Rugani, potrebbe mettere le mani su un grande colpo in prospettiva per Andrea Pirlo: i dettagli.

Calciomercato Juventus, Rugani vicino al Rennes | Opzione per Camavinga!

La Juventus è molto vicina alla definizione del trasferimento di Daniele Rugani al Rennes. Il centrale bianconero passerà al club transalpino con un prestito oneroso di 1,5 milioni di euro: l’ingaggio dovrebbe essere interamente pagato dai francesi. Nell’ambito dell’affare Rugani, la Juventus potrebbe lavorare in prospettiva futura e trovare un’intesa di massima con il Rennes. Il gioiello più luccicante del club transalpino, che quest’anno giocherà in Champions League, è senza alcun dubbio Eduardo Camavinga.

Il centrocampista classe 2002 è un talento dal sicuro avvenire e, da tempo, fa gola a tutti i grandi club europei. La Juventus potrebbe riuscire ad inserire un diritto di prelazione per l’acquisto del francese nella prossima sessione estiva di calciomercato. La valutazione di Camavinga, comunque, rimane piuttosto alta: il Rennes, infatti, per il proprio talento vuole almeno 60 milioni di euro. La grande concorrenza, poi, potrebbe scatenare aste di mercato che ne farebbero lievitare il valore. Per questo, riuscire ad avere una corsia preferenziale con il Rennes potrebbe essere fondamentale.

