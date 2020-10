Calciomercato Juventus, Douglas Costa dice no | Salta lo scambio!

Il calciomercato della Juventus è bloccato dalla mancata cessione di Douglas Costa: nuovo rifiuto per il brasiliano.

La Juventus continua a cercare una soluzione per le sue ultime cessioni: se però Rugani si avvicina sempre di più ai saluti, per legarsi a un club estero che potrebbe essere il Valencia, dall’altro lato Douglas Costa sta facendo ostruzionismo per lasciare Torino. L’esterno brasiliano, infatti, vorrebbe continuare a giocarsi le proprie carte in bianconero.

Calciomercato Juventus, niente scambio con il Napoli

L’ultima offerta rifiutata dall’ex Bayern Monaco è quella del Napoli. Gattuso era in cerca di un nuovo esterno che potesse andare a sostituire Callejon e il tentativo per Douglas Costa è stato fatto mettendo sul piatto una proposta da 18 milioni più il cartellino di Maksimovic, valutato intorno ai 15 milioni e in scadenza di contratto nel 2021. Così facendo Pirlo potrebbe aggiungere al proprio scacchiere un difensore centrale in più, in attesa del rientro di de Ligt. L’accordo tra i due club poteva essere raggiunto, con anche la gara di domenica sera come occasione per parlarne, ma alla fine il brasiliano ha deciso di rifiutare.

A pochi giorni dalla fine del mercato, quindi, si dovrà continuare a cercare una soluzione per una sistemazione per Douglas Costa.

