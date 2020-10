Calciomercato Juventus, Douglas Costa: può saltare tutto | I dettagli

Calciomercato Juventus, Douglas Costa al Manchester United? Attenzione, dalla Francia avvertono: “Può saltare tutto”, i dettagli

Resta a caccia di un esterno offensivo da aggiungere in questi ultimi giorni di calciomercato, il Manchester United di Ola Gunnar Solskjaer. Il tecnico dei Red Devils ha messo nel mirino un paio di calciatori, tra cui il bianconero Douglas Costa, che alla giusta cifra può lasciare Torino direzione Inghilterra. Eppure, dalla Francia avvertono: lo United avrebbe mollato il brasiliano, per gettarsi su un altro profilo: quello di Ousmane Dembele.

Calciomercato Juventus, niente Douglas Costa: United su Dembele!

Come rivelato dall’edizione odierna de ‘L’Equipe’, il Manchester United starebbe lavorando febbrilmente per chiudere l’operazione Ousmane Dembele, entro la scadenza del calciomercato. Solskjaer stravede per il giovane francese e i contatti con il Barcellona si sarebbero infittiti notevolmente, dopo l’apertura totale del calciatore ad un trasferimento in Premier League. Una brutta notizia per la Juventus, potenzialmente, dato che i bianconeri erano in attesa di cedere Douglas Costa per monetizzare e fare spazio al sogno Federico Chiesa. E invece, il possibile approdo di Dembele alla corte dei Red Devils potrebbe essere la conferma di una permanenza del brasiliano alla Juventus, almeno per questa prima metà di stagione.

Intrecci ed intrighi di un calciomercato mai come quest’anno singolare: la Juventus resta alla finestra, in attesa di compratori per Douglas Costa.

