Calciomercato Juventus, via De Sciglio | Destinazione shock!

La Juventus potrebbe presto cedere Mattia De Sciglio. Il terzino non rientra nei piani di Pirlo e la destinazione dell’ex Milan avrebbe del clamoroso.

La Juventus è alla ricerca di un rinforzo sulle fasce, ma prima deve lavorare sul fronte cessioni. In particolare, Mattia De Sciglio deve trovare una sistemazione, poiché Andrea Pirlo non lo ritiene adatto al proprio gioco. La Juve ha provato a inserirlo in diverse trattative per imbastire degli scambi, finora con un nulla di fatto. La sua nuova destinazione, però, avrebbe del clamoroso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, arriva Marcos Alonso | Scambio di prestiti

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non solo Chiesa | Idea scambio con la Fiorentina!

Juventus, De Sciglio proposto al Real Madrid

Mattia De Sciglio avrebbe rifiutato il Celtic. Il campionato scozzese non attrae il terzino della Juventus, capace di giocare a destra e a sinistra, e a pochi giorni dal mercato potrebbe essere un’altra la destinazione. I suoi agenti, infatti, lo avrebbero proposto al Real Madrid.

Il Real Madrid dovrà fare i conti con l’infortunio al ginocchio di Dani Carvajal. Non si conoscono ufficialmente i tempi di recuperi, che però potrebbero essere molto lunghi. Ecco perché le Merengues sul mercato starebbero cercando una soluzione sulla destra. De Sciglio è una di queste e approderebbe al Real, chiaramente, prima del 5 ottobre.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, comunicato UFFICIALE | Altri tre positivi nel Genoa

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo per Pirlo | Affare fatto!