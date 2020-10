Calciomercato Juventus, Paratici bloccato | Sta rifiutando tutto

Ultime ore di mercato intense per la Juventus, che vuole chiudere affari sia in entrata che in uscita. L’esubero rifiuta tutto

Una vittoria e un pareggio nelle prime due giornate per la Juventus, che non ha ancora chiuso il proprio calciomercato e proverà a portare a casa gli ultimi colpi entro lunedì, giornata in cui è fissata la scadenza. La società ha fatto già il grosso ma manca ancora qualcosina per completare del tutto la rosa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Bernardeschi fa saltare lo scambio | I dettagli

Andrea Pirlo cercava soprattutto un attaccante e per questo è arrivato Morata dopo un lavoro di un mese, ora l’obiettivo è Federico Chiesa ma se dovesse arrivare questo colpo ci sarebbe anche bisogno di vendere i calciatori ormai fuori dal progetto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, chiamata con Aulas | Proposto l’attaccante

Calciomercato Juventus, problema nelle uscite: De Sciglio rifiuta tutto

Per il reparto arretrato la Juventus aveva individuato due uscite in particolare: una riguardante Rugani e l’altra De Sciglio. Il difensore centrale sembra essere ormai in partenza con la formula del prestito con diritto di riscatto mentre per il terzino potrebbero esserci problemi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, inserimento improvviso | Maldini in ansia

L’ex Milan infatti starebbe rifiutando tutte le proposte in arrivo, come quella del Celtic, perché non sembrerebbe intenzionato a lasciare i bianconeri per destinazioni poco gradite pur di accontentare la società. Prima era stato dato l’ok per il passaggio alla Roma ma poi è saltato tutto per Karsdorp, ora invece la situazione è più difficile.

Se non dovessero arrivare offerte convincenti per il calciatore nelle ultime ore di mercato, allora De Sciglio potrebbe restare alla Juventus contro il volere della società.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Preliminari Europa League, Rio Ave – Milan | Le Formazioni Ufficiali

Calciomercato Juventus, maxi-scambio per Bentancur | Affare in Premier