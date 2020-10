Calciomercato Juventus, colpo per Pirlo | Affare fatto!

Tutto pronto per gli ultimi giorni di mercato. La Juventus sarebbe vicinissima ad un nuovo colpo davvero entusiasmante: che regalo a Pirlo!

La Juventus vorrebbe chiudere un nuovo colpo da regalare ad Andrea Pirlo. Il club bianconero è sempre molto attivo anche negli ultimi giorni di mercato. Così ci potrebbe essere un affare a sorpresa.

Calciomercato Juventus, Chiesa pronto per i bianconeri

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” Federico Chiesa potrebbe diventare nelle prossime ore un nuovo giocatore della Juventus. Lo stesso club bianconero sta trattando con la Fiorentina sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. La valutazione del club viola si aggira intorno ai 50 milioni più 10 di bonus.

Così la Juventus potrebbe sborsare inizialmente 10 milioni per poi aggiungere i 40 del riscatto e i bonus. In queste ore le società stanno limando i dettagli per chiudere in tempi brevi l’operazione entusiasmante. Inoltre, lo stesso esterno viola potrebbe svolgere nelle prossime ore le visite mediche con il club bianconero.

Infine, la stessa dirigenza bianconero è a lavoro per ultimare anche cessioni eccellenti, come quelle di Douglas Costa e Khedira. Vicino all’addio anche il difensore Daniele Rugani, ad un passo dal Rennes.

