Calciomercato Inter, Nainggolan ai saluti | Accordo con ‘sconto’

Colpo in uscita per il calciomercato dell’Inter con Nainggolan pronto a separarsi: trovato l’accordo col Cagliari.

Sin dal suo ritorno a Milano non sembrava intenzionato a restare e lo scarso minutaggio accumulato in queste prime giornate di campionato non ha soddisfatto le esigenze del giocatore. Per questo motivo Radja Nainggolan ha atteso la cessione, che sembra oramai vicinissima alla chiusura.

Calciomercato Inter, c’è l’accordo per la cessione di Nainggolan

L’operazione col Cagliari è oramai in chiusura. L’Inter ha deciso di venire incontro alle esigenze e alle richieste del giocatore, che desiderava poter tornare in Sardegna dove ha trascorso l’ultima stagione e dove, in passato, ha indossato la maglia della squadra che lo ha consacrato. La cessione stavolta avverrà a titolo definitivo, ma potrebbe essere mascherata attraverso un prestito con obbligo di riscatto al termine della stagione.

La cifra pattuita sarà quella di 10 milioni di euro, con in più le contropartite tecniche di due giovani che interessano all’Inter, Riccardo Ladinetti (19) e Nunzio Lella (20), due prospetti importanti per il futuro, ma che verrebbero sacrificati per poter permettere l’arrivo di Nainggolan a centrocampo e accontentare anche le esigenze di Di Francesco.

