Serie A, 3° giornata | Il programma del weekend su DAZN

Serie A, terzo turno | La programmazione di DAZN

Per il terzo turno di Serie A saranno tre le partite trasmesse in esclusiva su Dazn: il palinsesto dell’emittente tv per il weekend appare ricco e si preannuncia spettacolare. Su Dazn la terza giornata del campionato italiano inizierà sabato 3 ottobre alle 20.45 con la sfida fra Udinese e Roma. Proseguirà, poi, la domenica con l’intrigante match fra Atalanta e Cagliari, il cui fischio d’inizio è atteso per le 12.30. Infine, si chiuderà con uno dei piatti forti del terzo turno di Serie A: il big match dell’Olimpico, dove la Lazio ospiterà l’Inter alle ore 15.00.

