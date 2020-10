Inizia la Champions League con il sorteggio della competizione che partirà alle 17:00.

Alle 17:00 va di scena il sorteggio dei gironi della Champions League, che prenderà il via subito dopo la sosta per le Nazionali, nell’infrasettimanale del 20-21 ottobre. La Juventus è l’unica squadra italiana in prima fascia, mentre in terza seguono l’Atalanta, l’Inter e la Lazio, che per la seconda volta nella gestione Lotito torna in Champions, dopo l’esperienza 2007/08.

Champions League, calendario e fasce della fase a gironi

Pericolo Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Borussia Dortmund e Chelsea per la Juventus, che potrebbe ritrovarsi con una delle squadre inserite in seconda fascia nel proprio girone.

Prima giornata: 20-21 ottobre.

Seconda giornata: 27-28 ottobre.

Terza giornata: 3-4 novembre.

Quarta giornata: 24-25 novembre.

Quinta giornata: 1-2 dicembre.

Sesta giornata: 8-9 dicembre.

Ecco le quattro fasce di Champions

Prima fascia: Bayern Monaco (Germania), Siviglia (Spagna), Real Madrid (Spagna), Liverpool (Inghilterra), Juventus (Italia), Paris Saint-Germain (Francia), Zenit San Pietroburgo (Russia), Porto (Portogallo).

Seconda fascia: Barcellona (Spagna), Atletico Madrid (Spagna), Manchester City (Inghilterra), Manchester United (Inghilterra), Shakhtar Donetsk (Ucraina), Borussia Dortmund (Germania), Chelsea (Inghilterra), Ajax (Olanda).

Terza fascia: Dinamo Kiev (Ucraina), Salisburgo (Austria), Lipsia (Germania), Inter (Italia), Olympiacos (Grecia), Lazio (Italia), Krasnodar (Russia), Atalanta (Italia).

Quarta fascia: Lokomotiv Mosca (Russia), Olympique Marsiglia (Francia), Club Brugge (Belgio), Borussia Mönchengladbach (Germania), Istanbul Basaksehir (Turchia), Midtjylland (Danimarca), Rennes (Francia), Ferencvaros (Ungheria).

