Calciomercato Milan, inserimento improvviso | Maldini in ansia

Il Milan ha individuato l’obiettivo per la fascia ma la concorrenza è in aumento. Nuovo club pronto a fare l’offerta per beffare i rossoneri

È partita bene la stagione del Milan, che ha ottenuto già diversi successi sia in campionato che in Europa League, competizione in cui questa sera affronterà il Rio Ave per raggiungere definitivamente l’accesso ai gironi del torneo. La squadra è pronta e ha dimostrato di poter puntare in alto, ma delle modifiche sono comunque necessarie.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, intreccio Atletico-PSG-Juventus | Icardi può tornare in Italia

La squadra pensa al campo mentre la società continua a lavorare sul calciomercato per ultimare la rosa con dei rinforzi soprattutto nel reparto arretrato. Lunedì sarà l’ultimo giorno disponibile per chiudere affari e nel mirino, oltre a un difensore centrale, ci sarebbe anche un terzino destro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, è Llorente il possibile colpo a sorpresa!

Calciomercato Milan, Aurier in uscita ma su di lui c’è anche il Lione

Il Milan segue ormai da diversi giorni Serge Aurier, che potrebbe essere sicuramente un colpo affidabile per la fascia difensiva. L’ivoriano non rientrerebbe più nei piani del Tottenham di Jose Mourinho ma arrivare a lui però potrebbe non essere facile visto che sarebbe in aumento la concorrenza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, accordo per Smalling | I dettagli

Secondo quanto riportato da Telefoot, sulle sue tracce ci sarebbe anche il Lione. L’affare per il club francese si preannuncia comunque difficile visto che gli Spurs potrebbero chiedere circa 20 milioni di euro. Allo stesso tempo l’ivoriano sembrerebbe non gradire la destinazione Lione e per questo potrebbe preferire nuove opportunità.

Il Milan osserva la situazione ed è pronta a preparare un assalto qualora dovessero esserci le giuste condizioni per farlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Griezmann può trasferirsi | Paratici alla finestra!

Calciomercato Milan, UFFICIALE | Hauge è rossonero!