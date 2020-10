Calciomercato Juventus e Inter, svolta dalla Premier | C’è l’ultimatum

Juventus e Inter lavorano sul calciomercato e pensano anche a nuove possibili occasioni. Spunta l’affare dalla Premier League

È ripartita ormai da più di dieci giorni la Serie A, che ha già regalato diverse sorprese in queste due giornate disputare. L’attenzione è già spostata a questo weekend che regalerà altre gare importanti come lo scontro diretto tra Juventus e Napoli o quello tra Lazio e Inter.

Nel frattempo, però, si continua a lavorare anche sul calciomercato visto che lunedì terminerà la finestra estiva che è stata diversa da tutte le altre a causa del coronavirus. Saranno sicuramente ore intense e Juventus e Inter non hanno ancora ultimato le loro mosse e potrebbero esserci anche colpi last-minute.

Calciomercato, occasione Rudiger: ci pensano Juventus, Inter e Milan

Le tre società stanno cercando dei colpi mirati per rinforzare alcuni reparti in particolare ma in caso di nuove occasioni potrebbero provare a fiondarsi anche su giocatori a sorpresa. In particolare ora nel mirino potrebbe esserci Antonio Rudiger.

Secondo quanto riportato dal Mirror, il difensore tedesco sembra essere ormai fuori dal progetto di Frank Lampard ma prima di trovargli una nuova sistemazione il Chelsea dà un ultimatum al difensore. Se arriva il rinnovo di contratto oltre i 18 mesi previsti, allora potrebbe essere esserci la conferma da parte del club. Su di lui intanto ci sono Tottenham e West Ham ma vista la sua posizione nei Blues potrebbero provarci anche Juventus e Inter per fare un affare.

Il fatto di essere tra i cedibili infatti potrebbe far arrivare il prezzo intorno ai 25-30 milioni di euro, che per un giocatore che conosce già la Serie A potrebbero essere ben spesi.

