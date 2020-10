Calciomercato Juventus, maxi-scambio per Bentancur | Affare in Premier

Proposto un maxi-scambio alla Juventus per Rodrigo Bentancur. L’uruguaiano ha attirato su di sé gli occhi di un club di Premier League, che cerca un centrocampista.

L’intenzione della Juventus è quella di conservare tutti i gioielli e finanziare gli ultimi giorni di mercato con l’addio degli esuberi. Tuttavia, il club bianconero deve comunque resistere all’assalto dei club per i suoi calciatori più interessanti. Uno di questo è Rodrigo Bentancur, centrocampista uruguagio finito nel mirino della Premier League.

Juventus, no al Chelsea per Bentancur

Il Chelsea è alla ricerca di un centrocampista e l’assalto a Declan Rice, di proprietà del West Ham, non è andato a buon fine. Così come la Juventus, anche i Blues hanno in rosa parecchi esuberi da dover piazzare. E infatti ai bianconeri sarebbe stato proposto uno scambio: i cartellini di Marcos Alonso e Jorginho per quello di Bentancur.

La Juve non è assolutamente convinta della proposta. Bentancur è un classe ’97 e i bianconeri lo considerano il futuro del centrocampo. Jorginho e Marcos Alonso sarebbero potuti interessare a Maurizio Sarri, il quale li ha già allenati. Non tanto ad Andrea Pirlo, che potrebbe puntare sulla fascia per Juan Miranda del Barcellona.

