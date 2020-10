Calciomercato Juventus, chiamata con Aulas | Proposto l’attaccante

Chiamata tra il presidente del Lione Aulas e la Juventus. Si è parlato di discorsi di mercato già avviati e di un’altra trattativa che potrebbe a breve essere imbastita

Ultimi giorni di calciomercato bollenti per la Juventus. La corsa al completamento della rosa di Andrea Pirlo non si è ancora arrestata, anzi. Fino al 5 ottobre c’è tempo per piazzare gli ultimi colpi, che potrebbero arrivare dalla Ligue 1. Nello specifico, la Juve potrebbe presto imbastire una seconda trattativa con il Lione, dopo quella già in corso per Aouar.

Juventus, Aouar e Depay dal Lione

Nella giornata di ieri, ci sarebbe stata una telefonata tra la dirigenza della Juventus e Jean-Michel Aulas. Al centro dei discorsi c’era Houssem Aouar, centrocampista che si è messo in mostra durante la sfida di Champions tra Lione e Juve. Tuttavia, l’OL ai bianconeri avrebbe offerto anche il cartellino di Memphis Depay.

Depay è da tempo nel mirino del Barcellona. Pupillo di Koeman, i blaugrana lo vorrebbero per completare il proprio attacco dopo l’addio di Luis Suarez, approdato all’Atletico Madrid. La trattativa però è in fase di stallo, con il Barça che non soddisfa le condizioni economiche di Aulas e gioca al ribasso. Il presidente dell’OL, dunque, avrebbe offerto l’olandese alla Juventus a un prezzo di ‘favore’, soprattutto valutando la trattativa legata ad Aouar.

